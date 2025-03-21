В ходе недавнего телефонного разговора с Трампом Зеленский рассказал американскому коллеге о том, «как сильно украинцы любят Крым» и что полуостров буквально «умирает» без Украины из-за того, что связан с ней экономически и социально.
Крым умирает без украинцев, 11 лет там нет туристов – Зеленский
Комментарии
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Dmitry Bogdanov
Главное, чтобы это государство не украина было.
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1 час.
Ингерман Ланская
см. инфо выше... сухари есть?
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1 час.
ВС
Валерий Симоненко
Опрос: "поедете в Крым в этом году? да нет не скажу ещё не решил/а этот занюханый нарк до сих пор считает, что он выступает в КВН. И считает свои шутки смешными она такая, украинская реальность. Параллельная спорить с зелей всё равно что играть в шахматы с голубем. Он..." раскидает фигуры, насрет на доску и улетит рассказывать друзьям, как вас уделал" А чего мне выбирать - я и так ЖИВУ в Крыму! И лучшего места мне не надо!
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17 мин.
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