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Медвежий угол

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  • Валерий Симоненко
    Опрос: "поедете в Крым в этом году? да нет не скажу ещё не решил/а этот занюханый нарк до сих пор считает, что он выс...Крым умирает без ...
  • Ингерман Ланская
    см. инфо выше... сухари есть?Крым умирает без ...
  • Dmitry Bogdanov
    Главное, чтобы это государство не украина было.Крым умирает без ...

Крым умирает без украинцев, 11 лет там нет туристов – Зеленский

Крым умирает без украинцев, 11 лет там нет туристов – Зеленский

В ходе недавнего телефонного разговора с Трампом Зеленский рассказал американскому коллеге о том, «как сильно украинцы любят Крым» и что полуостров буквально «умирает» без Украины из-за того, что связан с ней экономически и социально.

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Комментарии
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Dmitry Bogdanov
Главное, чтобы это государство не украина было.
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1 час.
Ингерман Ланская
см. инфо выше... сухари есть?
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1 час.
ВС
Валерий Симоненко
Опрос: &quot;поедете в Крым в этом году? да нет не скажу ещё не решил/а этот занюханый нарк до сих пор считает, что он выступает в КВН. И считает свои шутки смешными она такая, украинская реальность. Параллельная спорить с зелей всё равно что играть в шахматы с голубем. Он...&quot;  раскидает фигуры, насрет на доску и улетит рассказывать друзьям, как вас уделал&quot; А чего мне выбирать - я и так ЖИВУ в Крыму! И лучшего места мне не надо!
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17 мин.
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