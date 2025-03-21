Крым умирает без украинцев, 11 лет там нет туристов – Зеленский

ВС

Валерий Симоненко

Опрос: "поедете в Крым в этом году? да нет не скажу ещё не решил/а этот занюханый нарк до сих пор считает, что он выступает в КВН. И считает свои шутки смешными она такая, украинская реальность. Параллельная спорить с зелей всё равно что играть в шахматы с голубем. Он..." раскидает фигуры, насрет на доску и улетит рассказывать друзьям, как вас уделал" А чего мне выбирать - я и так ЖИВУ в Крыму! И лучшего места мне не надо!