В ЯНАО стартовала стажировка для участников федеральной программы «Время героев»

Стажировка для участников федеральной программы «Время героев» стартовала в Салехарде. Программа даст возможность познакомиться с лучшими управленческими практиками региона, сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.
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