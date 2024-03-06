Daily Mail: синхронизация менструальных циклов у разных женщин невозможна

Гинекологи из США Джен Гюнтер и Чарис Чемберс заявили, что предположение о возможной синхронизации менструальных циклов у разных женщин, которые общаются друг с другом или живут вместе, научно не обоснованно.
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