Соцфонд РФ: с 1 августа 2026 года пенсионные выплаты увеличатся

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет пенсий. Основные изменения коснутся работающих пенсионеров, получателей накопительных выплат, а также тех, кто достиг 80-летнего возраста, сообщил РИАМО со ссылкой на данные ведомства.