Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Соцфонд РФ: с 1 августа 2026 года пенсионные выплаты увеличатся

Соцфонд РФ: с 1 августа 2026 года пенсионные выплаты увеличатся

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет пенсий. Основные изменения коснутся работающих пенсионеров, получателей накопительных выплат, а также тех, кто достиг 80-летнего возраста, сообщил РИАМО со ссылкой на данные ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии