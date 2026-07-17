Соцфонд РФ: с 1 августа 2026 года пенсионные выплаты увеличатся

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет пенсий. Основные изменения коснутся работающих пенсионеров, получателей накопительных выплат, а также тех, кто достиг 80-летнего возраста, сообщил РИАМО со ссылкой на данные ведомства.
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