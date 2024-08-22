Конгрессмен Майкл Уолц призвал проверить Тима Уолца на наличие связей с Китаем

Конгрессмен-республиканец, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майкл Уолц призвал проверить кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Тима Уолца на наличие связей с Китайской Народной Республикой.
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