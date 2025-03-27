Что ж, ситуация в России доходит до полного абсурда. Кажется, после мигрантов квартиры начали раздавать цыганам.
Кому угодно, только не русским: После мигрантов квартиры начали раздавать цыганам?
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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9 час.
вд
валерий двойнишников
Без команды сверху такие вещи не делаются!
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Если есть выгода и надежда, что не ухватят за задницу, то делаются на ура.
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7 час.
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