Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Nikolia Vovchenko
    Наоборот,в статье многое описано верно и посещение этих мфц для многих оказывается кошмаром...Потому так там всё расс...Цифровая пытка дл...
  • valentina sergeeva
    Кому? Самому Аллаху? Или ему, Висаму Али Бардвилу, платить, как казначею Всевышнего?.. А по щекам не скажешь, что он ...Висам Али Бардвил...
  • ninikooo Митусова
    А почему этот жиртрест не на СВО? Там воюют бойцы- мусульмане и ему там найдется работенка.Висам Али Бардвил...

Кому угодно, только не русским: После мигрантов квартиры начали раздавать цыганам?

Кому угодно, только не русским: После мигрантов квартиры начали раздавать цыганам?

Что ж, ситуация в России доходит до полного абсурда. Кажется, после мигрантов квартиры начали раздавать цыганам.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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9 час.
вд
валерий двойнишников
Без команды сверху такие вещи не делаются!
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Если есть выгода и надежда, что не ухватят за задницу, то делаются на ура.
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7 час.
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