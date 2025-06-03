Как предотвратить новые украинские теракты: Генерал ФСБ призвал принять важное решение

Константин Самарин

Пока вся система МВД коррумпирована сверху до низу, толку от его привлечения к борьбе с террористами, будет нулевая. Всех их уже давно купили с потрохами. А если ФСБ бессильна, то смысл вообще содержать за казенный счет эту структуру? На ее месте надо создавать ведомство, руководитель которого будет не плакаться, а создавать работающую систему. А ФСБ, способное вести борьбу исключительно с " инакомыслящими" и протестующими, переименовать в "жандармерию", со всеми полагающимися ей функциями по надзору за населением.