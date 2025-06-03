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Как предотвратить новые украинские теракты: Генерал ФСБ призвал принять важное решение

Как предотвратить новые украинские теракты: Генерал ФСБ призвал принять важное решение

Царьград Фото: коллаж Царьграда Генерал ФСБ Михайлов призвал усилить МВД для борьбы с украинскими диверсиями.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пока вся система МВД коррумпирована сверху до низу, толку от его привлечения к борьбе с террористами, будет нулевая. Всех их уже давно купили с потрохами. А если ФСБ бессильна, то смысл вообще содержать за казенный счет эту структуру? На ее месте надо создавать ведомство, руководитель которого будет не плакаться, а создавать работающую систему. А ФСБ, способное вести борьбу исключительно с &quot; инакомыслящими&quot; и протестующими, переименовать в &quot;жандармерию&quot;, со всеми полагающимися ей функциями по надзору за населением.
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5 час.
Анд
При нашей системе МВД результат будет не около нулевой, а вообще отрицательный
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2 час.
Алекс Сэм
В предыдущей статье чурбана с калашом россияне повязали сдали ментам, а они его через час отпустили, а вы хотите чтобы такие сотрудники ловили террористов?
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39 мин.
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