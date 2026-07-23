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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма о появлении на обложке NBA2K: «Все приходит достаточно быстро, но хочется еще быстрее»

Виктор Вембаньяма стал лицом нового выпуска NBA2K  после 3-го сезона в НБА и попадания в финал. Центровой «Сперс» прокомментировал свои ощущения.

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