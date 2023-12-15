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Военное обозрение

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ВС РФ на Херсонском направлении провели серию атак восточнее села Крынки, оттеснив украинских морпехов

ВС РФ на Херсонском направлении провели серию атак восточнее села Крынки, оттеснив украинских морпехов

Действия российских войск по ликвидации высадившихся на левом берегу Днепра украинских десантных групп продолжаются.

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