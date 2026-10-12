Педиатр из Домодедова Соловьева объяснила, как вводить прикорм младенцу

В Растуновской поликлинике Домодедовской больницы начала принимать педиатр Марина Соловьева. За 32 года практики она накопила опыт в диагностике детских инфекций и профилактике хронических заболеваний.
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