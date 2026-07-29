Мали: Несколько солдат Африканского корпуса были убиты или ранены в результате столкновений с боевиками Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (ДНИМ) возле деревни Хадж Вере, к северу от Нионо в регионе Сегу, 26 июля.