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Контрафронт

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Мали: Несколько солдат Африканского корпуса были убиты или ранены в результате столкновений с...

Мали: Несколько солдат Африканского корпуса были убиты или ранены в результате столкновений с боевиками Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (ДНИМ) возле деревни Хадж Вере, к северу от Нионо в регионе Сегу, 26 июля.

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