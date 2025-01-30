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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о Гашеке: «Что-то у него с головой происходит. Человек метаться не может: держит либо одну позицию, либо другую. Беготня по рынку уважения не добавляет»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступал против участия россиян в международных турнирах.

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