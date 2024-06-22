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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Чудеса творятся в Петербурге, под предводительством Беглова. Отставки этого субъекта многократно требовал Герой России Евгений Пригожин, считая его никчемным руководителем, от которого родному горожу Путина только вред.

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Комментарии
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николай ткаченко
От жеж ёбушки воробушки.
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51 мин.
ЕГ
Елена Глазкова
Питерцы, где ваша гордость? !, как вы терпети такого господина из 5-ой колонны? Вспомните о своих предках! Куда же В.В.смотрит? Этот господин Беглов-оскорбляет память ваших родных, которые выдерживали блокаду Ленинграда и многие погибли, но не здались, а этот господин живёт по своим законам !
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37 мин.
Андрей Павлов
В. В. смотрит вдаль. А раз Беглов на плаву, значит вдали он.
Ответить
14 мин.

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