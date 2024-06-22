Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

ЕГ

Елена Глазкова

Питерцы, где ваша гордость? !, как вы терпети такого господина из 5-ой колонны? Вспомните о своих предках! Куда же В.В.смотрит? Этот господин Беглов-оскорбляет память ваших родных, которые выдерживали блокаду Ленинграда и многие погибли, но не здались, а этот господин живёт по своим законам !