Власти Петербруга наградят предателей-олимпийцев и помогут с концертом спонсорам ВСУ Никитиным

Чудеса творятся в Петербурге, под предводительством Беглова. Отставки этого субъекта многократно требовал Герой России Евгений Пригожин, считая его никчемным руководителем, от которого родному горожу Путина только вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии