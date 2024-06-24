Госдума предлагает лишать прав за липовые знаки «Инвалид»

Виктор Тимошевский

Давно пора.А то посмотришь кто ставит авто на парковочных местах для инвалидов,то создается впечатление,что инвалид мозга не иначе. О тачках промолчу. В то же время не стоит превращать эту тему в фетиш.Нам же только дай,усердных идиотов полно. В результате около не самых больших супермаркетов в регионах парковки для инвалидов стали занимать по 60-80 мест.Это тоже перегиб.