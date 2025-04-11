Эксперты Kaiko: объемы торгов ключевыми криптоактивами резко упали в 1 квартале

С началом новой каденции Дональда Трампа многие эксперты ожидали мощного импульса для крипторынка, и первые недели года оправдали эти прогнозы — биткоин стремительно вырос, установив рекордный максимум вблизи 109 тыс.
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