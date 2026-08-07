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Федерация гимнастики РФ заявила о проблемах с визами у спортсменов перед ЧЕ

Федерация гимнастики РФ заявила о проблемах с визами у спортсменов перед ЧЕ

За два дня до запланированного вылета на чемпионат Европы в Загребе возникли проблемы с хорватскими визами у лидеров сборной страны, заявила Федерация гимнастики России (ФГР) 7 августа в своем Telegram-канале.

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