Федерация гимнастики РФ заявила о проблемах с визами у спортсменов перед ЧЕ

За два дня до запланированного вылета на чемпионат Европы в Загребе возникли проблемы с хорватскими визами у лидеров сборной страны, заявила Федерация гимнастики России (ФГР) 7 августа в своем Telegram-канале.
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