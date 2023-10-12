чвсатпкьл

Враньё никто не наносил ударов по оккупационным войскам США. Турецкие беспилотники нанесли удары по нефтяным объектам поздно вечером в среду недалеко от сирийского города Камышлы, а также богатого нефтью района Румейлан, вблизи которого расположены оккупационные войска США, согласно трем источникам в сирийских городах Камышлы и Хасаке. "Позиция Соединенных Штатов была слабой" перед лицом атак, сказал Абди. "Американские силы ограничили свои действия защитой своих позиций... но ничего не сделали, чтобы остановить"натиск, сказал он. Так что пострадали только поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) куда таже входят и сирийские курды. А вот войска США сбили турецкий беспилотник, который они посчитали угрозой американским силам на северо-востоке Сирии. SDF являются крупнейшей вооруженной силой в Сирии после армии страны и контролируют примерно четверть сирийской территории и большую часть ее нефтяных ресурсов, в основном расположенных в провинции Дейр-Эз-Зор, населенной преимущественно арабами. За последние годы курдские власти провели несколько безуспешных раундов переговоров с правительством президента Башара Асада, которое отвергает их самоуправление и обвиняет их в "сепаратизме".