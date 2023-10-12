Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Эрдоган атаковал нефтяные базы подконтрольные США и лишил американцев нефтяных доходов

Эрдоган атаковал нефтяные базы подконтрольные США и лишил американцев нефтяных доходов

Складывается такое ощущение, что после победы на выборах, Эрдоган окончательно определился на чьей он стороне.

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Комментарии
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Ирина Черных
Руками Эрдогана вполне можно прижучить вконец обнаглевших англосаксов и евреев.
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12 час.
чвсатпкьл
Враньё никто не наносил ударов по  оккупационным войскам США. Турецкие беспилотники нанесли удары по нефтяным объектам поздно вечером в среду недалеко от сирийского города Камышлы, а также богатого нефтью района Румейлан, вблизи которого расположены оккупационные войска США, согласно трем источникам в сирийских городах Камышлы и Хасаке. &quot;Позиция Соединенных Штатов была слабой&quot; перед лицом атак, сказал Абди. &quot;Американские силы ограничили свои действия защитой своих позиций... но ничего не сделали, чтобы остановить&quot;натиск, сказал он. Так что пострадали только поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) куда таже входят и сирийские курды. А вот войска США   сбили турецкий беспилотник, который они посчитали угрозой американским силам на северо-востоке Сирии. SDF являются крупнейшей вооруженной силой в Сирии после армии страны и контролируют примерно четверть сирийской территории и большую часть ее нефтяных ресурсов, в основном расположенных в провинции Дейр-Эз-Зор, населенной преимущественно арабами.  За последние годы курдские власти провели несколько безуспешных раундов переговоров с правительством президента Башара Асада, которое отвергает их самоуправление и обвиняет их в &quot;сепаратизме&quot;.
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11 час.
ч
чвсатпкьл
Точно много вопросов ??????????
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11 час.

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