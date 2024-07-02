Роналду выложил пост после выхода Португалии в четвертьфинал Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X опубликовал пост после победы над национальной командой Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2024.
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