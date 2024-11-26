Российский морпех с позывным Бах, командир взвода взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, рассказал журналистам, как украинские нацисты пытались убить сражавшегося на их стороне британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона.
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