Аппетитную выставку из Петербурга открыли в Барнауле

В столицу края привезли произведения искусства из собрания Русского музея Выставка "Приглашение к обеду" открылась в Барнауле / Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края В Государственном художественном музее Алтайского края открылась масштабная выставка "Приглашение к обеду", привезенная из собрания Русского музея.