Аппетитную выставку из Петербурга открыли в Барнауле

В столицу края привезли произведения искусства из собрания Русского музея Выставка "Приглашение к обеду" открылась в Барнауле / Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края В Государственном художественном музее Алтайского края открылась масштабная выставка "Приглашение к обеду", привезенная из собрания Русского музея.
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