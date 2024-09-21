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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аппетитную выставку из Петербурга открыли в Барнауле

Аппетитную выставку из Петербурга открыли в Барнауле

В столицу края привезли произведения искусства из собрания Русского музея Выставка "Приглашение к обеду" открылась в Барнауле / Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края В Государственном художественном музее Алтайского края открылась масштабная выставка "Приглашение к обеду", привезенная из собрания Русского музея.

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