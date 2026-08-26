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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» зависим от лидеров. Глушенков был раздраженным, Соболев выпал из игры». Гасилин про 0:2 от «Спартака»

Алексей Гасилин оценил игру лидеров «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ. «Питерцы не смогли показать свой максимум.

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