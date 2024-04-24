Колумбия направила США ноту в связи с заявлениями Госдепа о правах человека

Правительство Колумбии подвергло критике высказывания представителя Государственного департамента США Веданта Пателя, который в комментариях о докладе по ситуации с правами человека назвал достоверными сведения о незаконном финансировании президентской предвыборной кампании в Колумбии.
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