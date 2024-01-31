Нетаньяху указал на «красные линии» для новой сделки по заложникам у Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона работает над еще одним соглашением по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, но «не любой ценой», поскольку есть «красные линии».
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