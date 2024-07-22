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  • александр петров
    "Мы сами себе создали проблемы"!! А вот можно с этих строк по конкретнее ась?? Мы это кто?? Народ России? Дык он уже ...ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ...
  • Владимир Витковский
    Крокодилос чухонос, тебе лучше тупую свинячью морду из корыта с парашей не вынимай, жри спокойно, а то курвова все со...Все дети из киевс...
  • Владимир Витковский
    Курвова, стой с буратино рядом , в соседнем стойле, гадь под себя, но не жри, и так тупО, как три обезьяны.Все дети из киевс...

"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

Депутата бахнули палкой по голове. От МВД пришло стыдливое "обычная хулиганка". Переквалифицировать! "Мы делаем что хотим, а для вас - закон" Очень известный "мем", пустивший корни от одной исключительной нации.

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