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Царьград

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Учёных пугают скрытые хранилища семян Земли

Учёных пугают скрытые хранилища семян Земли

Учёные проанализировали данные из 94 стран и установили, сколько семян хранится в почве по всему миру.

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