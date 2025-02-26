Штурвал проблем: штрафы за несанкционированные полеты вырастут до 1 млн

За несанкционированные полеты авиакомпаниям увеличат штрафы вдвое — до 1 млн рублей. Такой законопроект главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова 27 февраля будет внесен в Госдуму, он получил поддержку правительства, правда, с учетом доработки.
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