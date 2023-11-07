В Барнауле пенсионера будут судить за гибель байкера из-за маневра на перекрестке

Смертельная авария произошла в августе 2023 года Фото: прокуратура Алтайского края В Барнауле 86-летнего мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Алтайского края.
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