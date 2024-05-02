15 600 мА·ч, 200 Мп, 120 Вт, 121 дБ, топовая камера и максимальная защита: представлен неубиваемый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra

Состоялась официальная премьера неубиваемого монстра автономности Ulefone Armor 26 Ultra: смартфон получил аккумулятор емкостью 15 600 мА·ч, который к тому же поддерживает по-настоящему быструю зарядку — 120 Вт (или 33 Вт беспроводным способом).
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