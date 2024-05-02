FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 767 подписчиков

15 600 мА·ч, 200 Мп, 120 Вт, 121 дБ, топовая камера и максимальная защита: представлен неубиваемый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra

15 600 мА·ч, 200 Мп, 120 Вт, 121 дБ, топовая камера и максимальная защита: представлен неубиваемый смартфон Ulefone Armor 26 Ultra

Состоялась официальная премьера неубиваемого монстра автономности Ulefone Armor 26 Ultra: смартфон получил аккумулятор емкостью 15 600 мА·ч, который к тому же поддерживает по-настоящему быструю зарядку — 120 Вт (или 33 Вт беспроводным способом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх