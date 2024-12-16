Офицер ВСУ умоляет найти аргументы для отказа от территорий

Андрей Шишинов

Сильным государством бывшая украина не сможет стать уже никогда. Для этого недогосударства есть только два варианта развития событий. Либо немедленная капитуляция с признанием всех требований России и тогда эта территория сможет сохранить остатки государственности и оставшейся части населения , либо продолжение войны и полное уничтожение этой территории как государства и потери большинства населения...