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Ямальская команда завоевала бронзу на «Зарнице 2.0» в Волгограде

Ямальская команда завоевала бронзу на «Зарнице 2.0» в Волгограде

Команда «Юный воин Ямал» из ЯНАО заняла третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.

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