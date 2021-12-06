Происшествия

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Афера с юридическими услугами. Полицейские Новосибирска задержали подозреваемых в мошенничестве

Афера с юридическими услугами. Полицейские Новосибирска задержали подозреваемых в мошенничестве

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску задержали подозреваемых в хищении денежных средств граждан под предлогом оказания правовых услуг.

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