Винница заполыхала: Учебного центра ВСУ больше нет. Подполье экстренно вышло на связь

Армия России нанесла удар по учебному центру ВСУ в Винницкой областиКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев получил информацию, в ночь с 12 на 13 мая по военным объектам противника было нанесено всего 9 ударов, что гораздо меньше предыдущих показателей.
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