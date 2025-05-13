Винница заполыхала: Учебного центра ВСУ больше нет. Подполье экстренно вышло на связь

Армия России нанесла удар по учебному центру ВСУ в Винницкой областиКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев получил информацию, в ночь с 12 на 13 мая по военным объектам противника было нанесено всего 9 ударов, что гораздо меньше предыдущих показателей.