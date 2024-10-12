По наступлению ВС РФ в Курской области

Регина Толстоброва

Милые ребята, там работы у вас конечно очень много. Трудно выгнать этих уродов. залезли туда и сами не знают зачем. мучают население. как жалко людей. бейте их не жалея оружия. Кто пришел к нам с плохим. то т и останется здесь навечно. а вы молодцы. берегите только себя.