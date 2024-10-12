По наступлению ВС РФ в Курской области

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Милые ребята, там работы у вас конечно очень много.  Трудно выгнать этих  уродов. залезли туда и сами не знают зачем. мучают население. как жалко людей. бейте их не жалея оружия. Кто пришел к нам с плохим. то т и останется здесь навечно. а вы молодцы. берегите только себя.
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