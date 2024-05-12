Прикольные картинки выходного дня: работа мечты, плюсы плохого зрения и многое другое (45 фото)

Обратите внимание: Подборка фото-приколов выходного дня (38 шт). Множество веселых картинок для хорошего воскресного настроения! Сегодняшние вопросы: про умные идеи, про утренние пробежки, про советы по приготовлению, про маски из огурца, про пирожки в холодильнике и многое другое! Больше интересных статей здесь: Забавное.
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