‼️🇷🇺🇺🇦Размещение западных военных контингентов на Украине Россия будет рассматривать как объявление войны, - Лавров ▪️Москва не планирует нападать на западные страны, но в случае нападения со стороны Европы «это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая».