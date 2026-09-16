‼️🇷🇺🇺🇦Размещение западных военных контингентов на Украине Россия будет рассматривать как объявление войны, - Лавров ▪️Москва не планирует нападать на западные страны, но в случае нападения со стороны Европы «это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Вьетнам — Алжир —...
- ВС РФ освободили ...
- История Зеленског...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым