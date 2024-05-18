Чайна или Чжунго

Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Почему в СССР всем людям жить было лучше, чем в Германии или США, причем гораздо? Открываю главную причину
- "Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России
- НАТО падёт, Россия заключит союз с Германией, Польша потеряет выход к морю, а США закроют 80 % военных баз"- прогноз геоаналитика Лифшульца
Свежие комментарии