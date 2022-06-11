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Маунт о 0:0 с Италией: «Это расстраивает, мы хотим побеждать, создавать моменты и забивать. Хотим выигрывать в каждой игре, даже если это товарищеский матч»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт подвел итоги мата против Италии в Лиге наций (0:0). «Это расстраивает, мы хотим побеждать, создавать моменты и забивать голы.

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