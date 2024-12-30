Астроциты при болезни Альцгеймера: такая разная судьба

На нашем портале мы достаточно часто пишем о попытках понять и обуздать болезнь Альцгеймера. Не менее часто мы пишем о глиальных клетках, которые в последние полтора десятилетия стали новым фокусом исследований в нейронауках.
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