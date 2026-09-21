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Царьград

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Мужчина с ножом в Щербинке угрожал прохожим и соседям

Мужчина с ножом в Щербинке угрожал прохожим и соседям

В московской Щербинке мужчина угрожал ножом прохожим. На улице Южный Квартал, Артём в состоянии алкогольного опьянения провоцировал конфликты.

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