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Hunter Biden Sought State Department Help

“Hunter Biden sought assistance from the U.S. government for a potentially lucrative energy project in Italy while his father was vice president, according to newly released records and interviews,” the New York Times reports.

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