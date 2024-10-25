Россиян предупредили об опасности оплаты на личную карту продавца

При оплате на личную карту продавца покупатель не сможет вернуть товар при поломке Руководитель Центра правового порядка Александр Хаминский отметил, что между покупателем и продавцом в момент покупки товара заключается некий договор, подтверждением которого является чек.
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