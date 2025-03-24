Россия һәм Кытай командалары КФУ обсерваториясен үстерү буенча конкурс финалына чыкты

Казан федераль университетының В.П.Энгельгардт исемендәге астрономия обсерваториясен, ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы һәйкәлен яңарту өчен проект эшләренә халыкара конкурс финалында Россия һәм Кытай командалары катнашачак.
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