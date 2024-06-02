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Что лучше пить, чтобы утолить жажду в жару

Что лучше пить, чтобы утолить жажду в жару

В жаркие дни наш организм способен терять до 4 литров воды. Это может привести к обезвоживанию организма и вследствиие — к плохому самочувствию, обострению хранических болезней, головокружению и слабости.

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