Капремонт больницы в Усть-Куте завершили под надзором прокуратуры

Надзорное сопровождение прокуратуры помогло завершить капремонт больницы в Усть-Куте. Работы начались еще в 2021 году, но подрядчик не выполнил их полностью, за что был привлечён к ответственности, сообщили в ведомстве.
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