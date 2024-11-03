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Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

Разведка ВС РФ: ВСУ активизировали группы кочующих минометов в зоне СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали группы кочующих минометов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

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