Разведка сообщила о кочующих минометах ВСУ в зоне СВО

Разведка ВС РФ: ВСУ активизировали группы кочующих минометов в зоне СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали группы кочующих минометов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.
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