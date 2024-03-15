Эксперт Андрей Кудлай объяснил лавину огня при пожаре многоэтажки в Твери

Мощный пожар, охвативший одну из стен многоквартирного дома в Твери, произошел в результате возгорания горючих материалов, но не на фасаде, а на стене, которая должна примыкать к следующей секции здания, рассказал эксперт по строительству жилых домов Андрей Кудлай.