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Царьград

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Участки и бесплатный проезд: во Владимире обсудили льготы для бойцов

Участки и бесплатный проезд: во Владимире обсудили льготы для бойцов

Чиновники области "проработают вопросы расширения перечня льгот" участникам боевых действий.На встрече с участниками специальной военной операции во Владимире руководство области пообещало бойцам расширить перечень льгот.

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