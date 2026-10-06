Бизнес без выгорания: зачем идти на «Код антихрупкости»

Владение своим делом дарит независимость, однако нередко оборачивается бесконечным ворохом задач.Тяжелее всего приходится тем, кто параллельно тянет компанию, делает карьеру и при этом стремится быть полноценно включенным в жизнь родных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым