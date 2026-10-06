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Бизнес без выгорания: зачем идти на «Код антихрупкости»

Бизнес без выгорания: зачем идти на «Код антихрупкости»

Владение своим делом дарит независимость, однако нередко оборачивается бесконечным ворохом задач.Тяжелее всего приходится тем, кто параллельно тянет компанию, делает карьеру и при этом стремится быть полноценно включенным в жизнь родных.

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