Путин подписал указ о призыве на военные сборы: кто с 20 января может быть призван к прохождению службы, и на какой срок Ольга БезродняяНедавно президент России подписал указ о проведении военных сборов в 2025 году, который вызывает интерес и внимание среди граждан, находящихся в запасе.