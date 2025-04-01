Шэй Гилджес-Александер (27 очков, 12 передач) и Айзейя Джо (31 очко) обеспечили «Оклахоме» победу в игре с «Чикаго»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер записал на свой счет 27 очков (9 из 14 с игры, 2 из 2 из-за дуги, 7 из 7 с линии) и 12 передач при 2 потерях за 27 минут на паркете Войдя в игру со скамейки, защитник Айзейя Джо добавил 31 очко, реализовав 10 из 17 бросков с игры, 8 из 14 из-за дуги и 3 из 3 штрафных.